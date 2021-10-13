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Джонсон проведет титульный бой с Вахаевым на турнире АСА 132

03:20
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Организаторы Аbsolute Championship Akhmat (ACA) анонсировали главный бой турнира ACA 132. 19 ноября в Минске чемпион тяжелого дивизиона Тони Джонсон встретится с россиянином Мухуматом Вахаевым.

Джонсон будет второй раз защищать свой чемпионский титул.

Публикация от ACA MMA (@aca_mma)

На счету 35-летнего американца 15 побед, 5 поражений, одна ничья и один признанный несостоявшимся бой. У 31-летнего россиянина 10 побед, 4 поражения и одна ничья.

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Евгений Козинов все материалы автора
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