Джонсон проведет титульный бой с Вахаевым на турнире АСА 132

Организаторы Аbsolute Championship Akhmat (ACA) анонсировали главный бой турнира ACA 132. 19 ноября в Минске чемпион тяжелого дивизиона Тони Джонсон встретится с россиянином Мухуматом Вахаевым.

Джонсон будет второй раз защищать свой чемпионский титул.

На счету 35-летнего американца 15 побед, 5 поражений, одна ничья и один признанный несостоявшимся бой. У 31-летнего россиянина 10 побед, 4 поражения и одна ничья.