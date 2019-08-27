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Хабиб — Порье: Новое промо-видео боя

03:31
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В Twitter UFC появилось новое промо-видео боя между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Титульный бой пройдет в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

Хабиб завоевал чемпионский пояс в апреле 2018 года в бою с Элом Яквинтой, после чего защитил его в поединке с Конором Макгрегором.

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