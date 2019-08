В Twitter UFC появилось новое промо-видео боя между чемпионом организации в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Титульный бой пройдет в рамках турнира UFC 242 в Абу-Даби 7 сентября.

2?? men who rise to the occasion!



2?? champions!



Under 2?? weeks til #UFC242! pic.twitter.com/uzlCj0FKAt