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Хабиб получил рекордный гонорар за бой с Порье

13:40

Стала известна точная сумма гонорара чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за бой с американцем Дастином Порье, информирует пресс-служба промоушена. Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде.

Помимо 6 миллионов за сам бой, о которых говорилось ранее, Хабиб получил 50 тысяч за лучшее выступление вечера, а также еще 40 за участие в медиа-мероприятиях.

Напомним, что к этим деньгам еще прибавится сумма, которую Нурмагомедов получит за продажу платных трансляций.

Гарантированный гонорар в 6 миллионов уже явялется рекордным в истории UFC. При этом Дастин Порье заработал 290 тысяч долларов.

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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