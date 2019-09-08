Хабиб получил рекордный гонорар за бой с Порье

Стала известна точная сумма гонорара чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова за бой с американцем Дастином Порье, информирует пресс-служба промоушена. Россиянин победил удушающим приемом в третьем раунде.

Помимо 6 миллионов за сам бой, о которых говорилось ранее, Хабиб получил 50 тысяч за лучшее выступление вечера, а также еще 40 за участие в медиа-мероприятиях.

Напомним, что к этим деньгам еще прибавится сумма, которую Нурмагомедов получит за продажу платных трансляций.

Гарантированный гонорар в 6 миллионов уже явялется рекордным в истории UFC. При этом Дастин Порье заработал 290 тысяч долларов.