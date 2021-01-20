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Хабиб получил приз за лучший прием 2020 года в UFC

09:47
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
Хабиб Нурмагомедов. Фото Twitter
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получил от организации приз за лучший прием 2020 года.

Россиянин опубликовал фотографию с трофеем у себя в Twitter.

«Награда за лучший прием года очень важна для меня и моего наследия. Время идет, история остается. В моей карьере много значимых моментов, которые будут помнить долгие годы», — написал Нурмагомедов.

Боец получил награду за удушающий прием (треугольник) в поединке с американцем Джастином Гэтжи в октябре 2020 года. Нурмагомедов защитил титул чемпиона в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.

Нурмагомедов может вернуться в UFC после матча-реванша Дастина Порье и Конора Макгрегора, который состоится 24 января рано утром по московскому времени на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

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