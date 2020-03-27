Хабиб показал, как бегает на горку
10:45
Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую фотографию в Instagram. Фото сделано во время пробежки.
— С пяти лет я бегаю на эту горку, — написал Хабиб в Instagram. — Cтолько времени прошло, практически вся жизнь.
31-летний россиянин провел 28 поединков в ММА и во всех победил. 18 апреля ему предстоит бой с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.
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