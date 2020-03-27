Хабиб показал, как бегает на горку

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую фотографию в Instagram. Фото сделано во время пробежки.

— С пяти лет я бегаю на эту горку, — написал Хабиб в Instagram. — Cтолько времени прошло, практически вся жизнь.

31-летний россиянин провел 28 поединков в ММА и во всех победил. 18 апреля ему предстоит бой с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.