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Хабиб показал, как бегает на горку

10:45
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
Хабиб Нурмагомедов. Фото Reuters
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Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал новую фотографию в Instagram. Фото сделано во время пробежки.

— С пяти лет я бегаю на эту горку, — написал Хабиб в Instagram. — Cтолько времени прошло, практически вся жизнь.

31-летний россиянин провел 28 поединков в ММА и во всех победил. 18 апреля ему предстоит бой с американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 249.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/B-OlIPLq9iu/

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