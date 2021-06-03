Кунченко о дебюте в PFL: «Буду рисковать и пытаться досрочно победить»

Боец клуба «Архангел Михаил» Алексей Кунченко рассказал о подготовке к бою в рамках промоушена PFL, который пройдет 17 июня в США. Его ждет трехраундовая встреча со шведом Сабиду Саем.

«Из команды со мной никто не поедет, визы не смогли получить. Это плохо, полечу один, — отметил Кунченко. — Но вопрос уже решил — ребята, кто из России, там, в Штатах, помогут. Поддержат. Так что без угловых не останусь.

Подготовка прошла хорошо, сейчас еще идет неделя интенсивных нагрузок, в выходные лечу в США, там уже будет легче. Начнем гонять вес, восстанавливаться к бою.

План на бой — удосрочить соперника. Я буду рисковать. Нужно набирать баллы для отбора на Гран-при. У меня уже минус один балл, я далеко от конкурентов. Так что любой способ хорош: нокаут, удушающий, болевой прием. Неважно, как получится".