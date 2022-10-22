Хабиб поддержал Махачева перед боем с Оливейрой на UFC 280

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обратился к россиянину Исламу Махачеву перед боем с Чарльзом Оливейрой в главном поединке UFC 280.

«Отлично, брат. Теперь просто делай», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Поединок Махачев — Оливейра пройдет в ночь с 22 на 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется не ранее 23.00 мск. Это будет бой за звание чемпиона организации в легком весе.

31-летний Махачев идет на серии из 10 побед, его рекорд в ММА — 22-1, а 33-летний Оливейра — на серии из 11 побед, его рекорд — 33-8 (еще 1 бой признан несостоявшимся).