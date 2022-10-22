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Дана Уайт считает, что Оливейра обгонит Хабиба в списке величайших легковесов UFC, если победит Махачева

Руслан Минаев
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Президент UFC Дана Уайт считает, что Чарльз Оливейра обгонит экс-чемпиона организации Хабиб Нурмагомедова в рейтинге величайших бойцов легкого веса, в случае победы над Исламом Махачевы.

«Да, это абсолютно верно. Согласен с этим на 100 процентов. Единственный способ все решить и закрыть вопрос, это если Хабиб возобновит карьеру ради боя с Оливейрой. В этом случае ни у кого не останется вопросов. Будем надеяться, что мы сможем это сделать», — цитирует Уайта LowKickMMA.

Поединок Махачев — Оливейра пройдет в ночь с 22 на 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется не ранее 23.00 мск. Это будет бой за звание чемпиона организации в легком весе.

31-летний Махачев идет на серии из 10 побед, его рекорд в ММА — 22-1, а 33-летний Оливейра — на серии из 11 побед, его рекорд — 33-8 (еще 1 бой признан несостоявшимся).

Дана Уайт
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
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