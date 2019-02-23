Хабиб поддержал брата после поражения в финале "Гран-при"

Чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал своего двоюродного брата Шамиля Завурова после поражения в финале "Гран-при" легковесов корейского промоушена Road FC французскому бойцу Мансуру Барнауи.

В третьем раунде 26-летний Барнауи удался сильный удар коленом, после чего 34-летний Завуров без сознания упал на настил октагона. Благодаря победе Барнауи выиграл миллион долларов - такой приз полагался победителю "Гран-при".

- Всевышний лучше знает, что для нас хорошо, а что плохо. Всегда был и будешь для нас львом по жизни, - написал Нурмагомедов.

Поединок прошел в Сеуле. Нурмагомедов приехал в столицу Кореи, чтобы поддержать брата.

Завуров выступает в боях ММА с 2004 года. Одержал 35 побед, потерпел шесть поражений. Один поединок с его участием завершился вничью. Рекорд Барнауи - 18 побед, четыре поражения.