Хабиб побил рекорд Федора Емельяненко

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов выиграл у американца Дастина Порье и побил рекорд Федора Емельяненко по числу побед подряд среди российских бойцов. Для Хабиба эта победа стала 28-й подряд.

Победная серия Емельяненко длилась с 2001 по 2010 год. Нурмагомедов дебютировал в ММА в сентябре 2008 года и с тех пор не знает поражений.

42-летний Емельяненко еще продолжат карьеру. Ожидается, что он проведет бой в конце декабря. Сейчас рекорд бывшего чемпиона Pride в тяжелом весе — 38 побед, 6 поражений. (Илья Андреев)

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция