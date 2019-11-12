Хабиб планирует завершить карьеру после боя с Фергюсоном?

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул, что может завершить карьеру после боя с американцем Тони Фергюсоном. Боец отметил, что пока не строит никаких планов на будущее.

Напомним, что на данный момент точной даты боя нет. Ожидается, что титульный поединок может пройти весной 2020 года в Нью-Йорке.

— Это мы уже слишком далеко заглядываем. Честно говоря, не люблю настолько далеко идущие планы строить, — цитирует RT Хабиба. — Всегда реально смотрю на вещи. До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже.

Также Хабиб отметил силу Фергюсона и заявил, что серьезно готовится к бою:

— Намерения у меня всегда выиграть бой. Этот соперник очень хорош, очень сильный. Поэтому готовимся к нему очень серьезно. И ещё предстоит много работать.