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Хабиб планирует завершить карьеру после боя с Фергюсоном?

10:05
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Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов намекнул, что может завершить карьеру после боя с американцем Тони Фергюсоном. Боец отметил, что пока не строит никаких планов на будущее.

Хабиб Нурмагомедов.Бой Хабиба в России: когда, где, с кем, сколько это стоит

Напомним, что на данный момент точной даты боя нет. Ожидается, что титульный поединок может пройти весной 2020 года в Нью-Йорке.

— Это мы уже слишком далеко заглядываем. Честно говоря, не люблю настолько далеко идущие планы строить, — цитирует RT Хабиба. — Всегда реально смотрю на вещи. До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить. До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже.

Также Хабиб отметил силу Фергюсона и заявил, что серьезно готовится к бою:

— Намерения у меня всегда выиграть бой. Этот соперник очень хорош, очень сильный. Поэтому готовимся к нему очень серьезно. И ещё предстоит много работать.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/686141-nurmagomedov-boi-fergyuson

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