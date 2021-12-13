Бывший российский чемпион в легком весе UFC Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос журналиста о задержании двоюродного брата Усмана Нурмагомедова в ноябре.

11 ноября в Москве полицейские задержали Усмана Нурмагомедова и его друга Камала Идрисова после того, как в Махачкале по пути в аэропорт они сбили полицейского.

«Разговоры были и есть. В этом разбирались в СК, я никому не звонил, никого не просил. Каждый человек должен отвечать за свои действия. Без разницы, кто он. Хабиб, Усман или Никита Нагорный. Что там было... На просторах интернета все открыто. Поверьте мне, следственный комитет Хабиба Нурмагомедова с ним очень тяжело поговорил», — сказал Хабиб на пресс-конференции.

Позже стало известно, что Усмана Нурмагомедова стали рассматривать как свидетеля в деле о наезде на полицейского.