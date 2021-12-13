Экс-чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о титульном бое между Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье на турнире UFC 269.

«Был такой боец — Чарли Бреннеман, выступал он в весовой категории 77 кг. В 2012 году я не знал Чарльза Оливейру», — ответ Хабиб на пресс-конференции 13 декабря в Москве.

«Что не так пошло у Дастина Порье? У каждого человека бывает ресурс. Бывает, что, когда человек начинает новый бизнес, и в начале у него горит — он идет, бизнес идет, но приходит время, когда он чуть-чуть потухает. И он хочет вывести деньги и открыть другой бизнес. В начале ты думаешь, что всю жизнь будешь этим заниматься, но приходит время и ты чуть-чуть к этому бизнесу, и ты хочешь во что-то другое вложить. То же самое и у бойца бывает. Есть огонь, голод, когда ты сильно хочешь этого. Приходит время, когда ты хочешь этого, но не сильно хочешь. Бывает, что огонь угас, но в контракте-то деньги остались, а эти деньги-то можно вытащить, подравшись. Бывают такие моменты тоже у бойцов. Я вот это увидел. То, что он после боя говорит, что ему нужно сесть и подумать, нужно ли это ему вообще, — если у человека такие мысли в голову человека пришли, то значит уже... Он будет выигрывать и проигрывать. Там, где нужно он не будет идти до конца».

«Бывает, что смотришь на бойца, и видишь, как быстро он меняется. Я это и своим близким говорю, что пока есть время вам нужно быть активными и драться. И если вот этот переключатель щелкнет, то он уже никогда обратно не вернется. Я думаю, что у него [Порье] переключатель щелкнул, и было время, когда до меня были Фрэнки Эдгар, Бенсон Хендерсон, Петтис, Конор, потом я пришел. Никто же из них не остался. Все ушли. Сейчас время Чарльза Оливейры. Сейчас время Ислама Махачева, Бенеила Дариуша, Джастина Гэтжи и Чарльза Оливейры. Потом они уйдут и придут другие. Время вот и идет. Чарльз Оливейра был лучше — задушил и ушел. Это такая карусель, которая никогда не остановится».

Оливейра удушающим приемом в третьем раунде выиграл у Порье и тем самым успешно защитил пояс UFC в легком весе.