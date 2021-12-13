Хабиб: «Если Шлеменко станет чемпионом Eagle FC, то его подпишут в UFC»

Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об экс-чемпионе Bellator Александре Шлеменко.

«Если Шлеменко станет чемпионом EFC, скорее всего, его подпишут в UFC», — сказал Хабиб на пресс-конференции в Москве.

В настоящее время 37-летний Шлеменко является бойцом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Ожидается, что в марте следующего года Шлеменко проведет бой за титул чемпиона Eagle FC в среднем весе.