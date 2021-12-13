Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Хабиб: «Если Шлеменко станет чемпионом Eagle FC, то его подпишут в UFC»

14:32
Теги:

Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об экс-чемпионе Bellator Александре Шлеменко.

«Если Шлеменко станет чемпионом EFC, скорее всего, его подпишут в UFC», — сказал Хабиб на пресс-конференции в Москве.

В настоящее время 37-летний Шлеменко является бойцом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Ожидается, что в марте следующего года Шлеменко проведет бой за титул чемпиона Eagle FC в среднем весе.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Илья Андреев все материалы автора
Читайте также
Как правильно выбрать нижнее белье для тренировок
Оператор СП-2 прокомментировал заявления Берлина о проекте
0