Хабиб: «Если Шлеменко станет чемпионом Eagle FC, то его подпишут в UFC»
14:32
Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об экс-чемпионе Bellator Александре Шлеменко.
«Если Шлеменко станет чемпионом EFC, скорее всего, его подпишут в UFC», — сказал Хабиб на пресс-конференции в Москве.
В настоящее время 37-летний Шлеменко является бойцом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Ожидается, что в марте следующего года Шлеменко проведет бой за титул чемпиона Eagle FC в среднем весе.
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