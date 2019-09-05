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Хабиб отменил общение с журналистами перед боем с Порье

12:20
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Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов отменил намеченное на четверг общение с журналистами в преддверии боя с Дастином Порье.

Как заявил президент UFC Дана Уайт, это связано с тем, что Хабиб уже ответил на вопросы болельщиков на открытой тренировке, которая состоялась в среду.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. (Илья Андреев)

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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