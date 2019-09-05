Хабиб отменил общение с журналистами перед боем с Порье
12:20
Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов отменил намеченное на четверг общение с журналистами в преддверии боя с Дастином Порье.
Как заявил президент UFC Дана Уайт, это связано с тем, что Хабиб уже ответил на вопросы болельщиков на открытой тренировке, которая состоялась в среду.
Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби. (Илья Андреев)
Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция
Опрос
проголосовало: 11359Все опросы
Как закончится бой Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье?
Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...