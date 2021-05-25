Хабиб отклонил предложение в 100 миллионов долларов за бой с Мейвезером

Али Абдель-Азиз, менеджер российского экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что боец отказался от боя с боксером Флойдом Мейвейзером за 100 миллионов долларов.

«Хабибу предложили 100 миллионов долларов после того, как он ушел из UFC, за драку с Флойдом Мэйвезером. 100 миллионов долларов. Вы можете спросить Флойда, можете спросить любого, но Хабиб сказал: «Нет, я ушел. Я сказал маме, что завершил карьеру, и я сдержу слово перед ней. Если моя мать скажет мне снова драться, возможно, я и сделаю это, но прямо сейчас она этого не говорила». Он происходит из мусульманской культуры, мы очень уважаем своих матерей, мы не можем попасть на небеса без разрешения матери», — приводит слова Абдель-Азиза Sportskeeda.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи и третьей защиты титула чемпиона в легком весе. Всего россиянин провел 29 боев и одержал в них 29 побед.