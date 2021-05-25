Боец UFC Исмагулов: «Чувство дистанции у меня из футбола»

Боец легкого веса UFC Дамир Исмагулов в разговоре со «Спорт-Экспресс» рассказал о том, как развил чувство дистанции.

— У вас такой стиль работы в стойке, что очень много построено на чувствительности, тонком чувстве дистанции. А по такому стилю простои бьют особенно сильно.

— Да, с этим и были проблемы. В принципе, я могу драться по-разному. Я могу подстроиться, могу рубиться по-жесткому, могу чувствительно вести поединок, играться. Какой план сработает — такого и будем придерживаться. Да, я чувствительный — не люблю, чтобы по мне били, попадали, не особо рискую. Но если надо — могу зарубиться, скорость и сила удара есть. Но так — я не рисковый боец, по стилю чем-то напоминаю Флойда Мэйвейзера — не люблю эти всякие мясорубки, хочу приехать домой живым-здоровым.

— В каком возрасте впервые созрело вот это чувство дистанции на высоком уровне?

— Чувство дистанции и координаци из футбола. Я раньше играл в футбол, а там ты уже видишь мяч и понимаешь, как к нему надо подбежать быстрее, чтобы обойти соперника. Я всегда играл в самые различные игры, из бокса взял много. На бокс не ходил в детстве, только сейчас начал работать, но боксеры, я думаю, лучше всего чувствуют дистанцию и двигаются — очень хорошие ноги. Я это взял у них. Особо саму дистанцию не точил, может быть, это такая особенность с рождения. Но, да, дистанцию чувствую