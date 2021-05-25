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Друг Макгрегора рассказал, кто победит в бою Хасбик — Абдурозик

09:55
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Близкий друг и спарринг-партнер ирландца Конора Макгрегора американец Диллон Дэнис склоняется к победе блогера Хасбуллы в бою с таджикским певцом Абдурозиком.

«Очень сложный поединок. Два солидных бойца, но я склоняюсь к победе Хасбуллы», — написал Дэнис в сторис Instagram.

Организатором боя Хасбик — Абдурозик выступил чеченский блогер Асхаб Тамаев. Видео поединка должно быть опубликовано в ближайшие дни на его ютуб-канале.

Дэнис — профессиональный боец ММА с рекордом 2-0. Оба поединка проходили под баннером Bellator, и оба раза он выходил победителем сабмишном в первом раунде.

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