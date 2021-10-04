Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о массовой критике в свой адрес за слова о ненужности ринг-герлз.

«У меня есть свой промоушен, и кто-то спросил, почему у вас нет ринг-герлз. Я ответил, что в них нет смысла. Это мое мнение. Некоторые со мной не согласились. Но какая мне разница? Мне всё равно, что они думают, у меня есть свое мнение. Это мой промоушен, и я в нем принимаю решения. Ни Дана, ни кто-то еще. Дана может делать, что хочет, и я никогда не буду его судить. Но и мне абсолютно все равно, что говорят люди. Если у меня есть мнение, я беру и говорю его, — сказал Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу Islam Channel.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца в октябре прошлого года. В августе 2021-го он раскритиковал ринг-герлз, заявив, что они не несут никакой функции.