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Хабиб — о критике за слова о ринг-герлз: «Мне все равно, что говорят люди. Это мое мнение»

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Бриттни Палмер. Фото Instagram
Бриттни Палмер. Фото Instagram
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о массовой критике в свой адрес за слова о ненужности ринг-герлз.

«У меня есть свой промоушен, и кто-то спросил, почему у вас нет ринг-герлз. Я ответил, что в них нет смысла. Это мое мнение. Некоторые со мной не согласились. Но какая мне разница? Мне всё равно, что они думают, у меня есть свое мнение. Это мой промоушен, и я в нем принимаю решения. Ни Дана, ни кто-то еще. Дана может делать, что хочет, и я никогда не буду его судить. Но и мне абсолютно все равно, что говорят люди. Если у меня есть мнение, я беру и говорю его, — сказал Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу Islam Channel.

Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру бойца в октябре прошлого года. В августе 2021-го он раскритиковал ринг-герлз, заявив, что они не несут никакой функции.

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Никита Горшенин все материалы автора

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