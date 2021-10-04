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Хабиб рассказал, как оказался в толпе пьяных фанатов «Ливерпуля»: «Готов был дать им бой»

00:14
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, как на выходе со стадиона оказался в гуще болельщиков «Ливерпуля».

«Я чувствую давление [из-за популярности]. Когда хожу в Макдоналдс, например (смеется). Иногда иду туда с другом и говорю: «Прикрывай меня». Чтобы люди не узнали. Или сегодня, например. Я выхожу с «Энфилда» и попадаю в гущу фанатов «Ливерпуля». Тысяча пьяных фанатов окружила меня. Но я готов был дать бой, если что (смеется). Ведь за день до этого я выложил фото с сэром Алексом Фергюсоном. Так что это был опасный момент (смеется). Это давление, потому что везде тебя могут узнать. Но, повторюсь, я был готов дать им бой (смеется), — сказал Нурмагомедов в интервью ютуб-каналу Islam Channel.

Хабиб завершил карьеру в бойца в октябре прошлого года.

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Никита Карин все материалы автора

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