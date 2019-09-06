Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его план на бой с американцем Дастином Порье ничем особенным не отличается.

— У меня всю жизнь один план: буду валить и бить, — сказал 30-летний Нурмагомедов. — Одно и то же. Но готов драться с ним в стойке, я прогрессирую. Не раз доказывал, что могу драться в стойке. Иншааллах, будем Всевышнему молиться и идти вперед.

Бой между Нурмагомедовым и Порье состоится 7 сентября в Абу-Даби на шоу UFC 242. (Илья Андрев)

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу Хабиба — 1,20, на успех его соперника — 4,60. При этом эксперты полагают, что бой не продлится все пять раундов и закончится досрочно. Такой исход оценивается с вероятностью 1,55.

Хабиб — Порье: главный бой UFC 242. Большая онлайн-трансляция //

Прямая видеотрансляция боя Хабиб — Порье от Первого канала — здесь