Энтони Смит рассказал, почему Чарльз Оливейра проиграет Исламу Махачеву

Полутяжеловес UFC Энтони Смит (36-16) считает, что российский боец Ислам Махачев (22-1) победит Чарльза Оливейру (33-8) решением судей.

«Думаю, что Ислам победит решением судей, — сказал Смит на своем YouTube-канале. — Если Ислам проведет тейкдаун... Оливейра не является хорошим бойцом, если дело доходит до защиты в борьбе. Просто его никто не атакует в грепплинге. Если Ислам проведет тейкдаун, будет держать руки и голову в правильном положении, измотает Чарльза, то Оливейра уже ничего не сделает».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.