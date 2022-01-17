Хасиев: «Совместных турниров ACA с российскими лигами не будет. Надо сломать хребет UFC»

Владелец ACA Майрбек Хасиев объяснил, почему он не видит смысла в организации совместных турниров с российскими лигами.

«Я не готов, с [Владимиром] Минеевым у нас точно боя не будет, — сказал Хасиев на пресс-конференции, которая состоялась 17 января в Москве. — Неприемлемо сотрудничать с российскими лигами. Надо состязаться с лучшими, а именно с UFC. Надо же сломать им хребет».

Первый турнир ACA в 2022 году состоится 28 января в Грозном.