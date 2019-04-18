Хабиб Нурмагомедов: "Я не конфетка, чтобы всем нравиться"

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал информацию о том, что некоторые фанаты ММА в России в поединке Макгрегор – Нурмагомедов болели за ирландца.

– Болеть надо с одной стороны за своих, но навязывать это нельзя. Бывает, что не нравится тебе стиль этого бойца. А другого – нравится. Некоторые патриотично к этому относятся, кто-то нет. Кто-то болеет за "Ливерпуль", кто-то за "Барселону", а кто-то эти матчи смотреть не хочет, потому что болеет за "Реал". Поэтому болеть каждый может за кого хочет.

Наш бой с Конором – это чуть больше, чем вопрос нации. Те, кто болел за Конора, больше видели себя в нем, те, кто за меня, вдохновлялись моим примером. Я же не конфетка, чтобы всем нравиться. Поэтому проблем нет, люди могут болеть за кого хотят, – сказал Нурмагомедов во время встречи с болельщиками в Санкт-Петербурге. (Михаил Потапов)