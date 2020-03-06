7 марта состоится пресс-конференция бойцов ММА Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова. Это будет первая их пресс-конференция перед поединком на турнире UFC 249, который состоится 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США).

Российские болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию пресс-конференции с переводом на русский язык. Начало трансляции — 7 марта в 02.00 по московскому времени.