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Хабиб — Фергюсон: трансляция пресс-конференции в прямом эфире

23:30
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7 марта состоится пресс-конференция бойцов ММА Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова. Это будет первая их пресс-конференция перед поединком на турнире UFC 249, который состоится 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк, США).

Российские болельщики смогут посмотреть прямую трансляцию пресс-конференции с переводом на русский язык. Начало трансляции — 7 марта в 02.00 по московскому времени.

Поединок станет главным событием турнира. На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях ММА. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед и 3 поражения.

Хабиб Нурмагомедов — Тони Фергюсон: когда бой, где смотреть онлайн трансляцию UFC 249, прямой эфир РЕН ТВ

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