Хабиб Нурмагомедов: «С Фергюсоном в борьбе мне будет легче, чем с Порье»

Чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции прокомментировал возможный бой с американцем Тони Фергюсоном.

— Это один из лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории, — сказал Нурмагомедов. — Человек, у которого 12 побед подряд. Буду пахать, говиться как к самому большому бою.

— Так как соперник очень серьезный, нужно тренироваться еще больше, — отметил Хабиб. — Условно если раньше делал по три подхода, то теперь надо делать по четыре-пять. Надеюсь, что этот бой все-таки состоится. У нас бой четыре раза срывался. Он травмировался, я травмировался, поэтому ожидания очень большие. Не только у меня, но и у фанатов, у экспертов, у всех.

7 октября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов защитил чемпионский пояс, победив в третьем раунде удушающим приемом американца Дастина Порье.

— Думаю, с ним (с Фергюсоном. — Прим. «СЭ») в партере мне будет легче, чем с Порье, — сказал российский боец. — Это мое мнение. Многие с этим могут не согласиться. Я же всю жизнь борюсь. И таким худым, тонким, с такой маленькой талией, тяжело от меня отвязаться, когда я хватаю.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом. У 35-летнего Фергюсона — 25 побед, 3 поражения. (Дмитрий Зимин)