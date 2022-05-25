Тренер Тейшейры: «Борьба — очень, очень, очень скучный вид спорта»

Тренер чемпиона UFC в полутяжелом весе Гловера Тейшейры Джон Хэкельман назвал борьбу незрелищным видом спорта.

«Когда-то гард был фифти-фифти позицией, но сегодня проценты уже сместились, — сказал тренер в интервью Youtube-каналу «The Cornerman_MMA». — Люди, которые сверху, научились лучше защищаться от сабмишенов снизу, могут спокойно находиться сверху, сабмишены из гарда уже не так часто встречаются. И многие ребята, которые находятся на спине, они не то чтобы против проводить сабмишены или наносить удары — нет, просто борцы сверху стали гораздо обученнее.

Когда ты лежишь сверху и ничего не делаешь, ты не просто избегаешь сабмишенов или ударов, ты избегаешь самого боя. А за избегание боя во всех боевых видах спорта наказывают очками и предупреждениями. Если борец лежит сверху и ничего не делает, он должен получать желтую карточку. Вообще это касается любой позиции — если ты избегаешь боя, ты должен наказываться. Если ты просто бегаешь в стойке от соперника — то же самое, ты должен быть наказан.

Но с борьбой этого почему-то не происходит, и такие бои выглядят как скучнейшее дерьмо. И вообще, давайте честно, борьба в чистом виде, как спорт — это очень важная часть ММА, очень важное оружие в уличной драке, но как спорт, борьба — очень, очень, очень, очень скучная».

11 июня Тейшейра подерется с Иржи Прохазкой на UFC 275 в Сингапуре.