Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение брата на турнире UFC в Москве

Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram прокомментировал дебютный поединок в промоушене своего брата Абубакара Нурмагомедова. Он уступил немцу Давиду Заваде на турнире в Москве. Хабиб наблюдал за этим поединком вживую.

— Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Все от Всевышнего, в этой жизни есть вещи посерьезнее брат, — написал Хабиб.

Завада одержал победу удушающим приемом в первом раунде.