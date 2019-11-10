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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал поражение брата на турнире UFC в Москве

11:44
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Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в своем Instagram прокомментировал дебютный поединок в промоушене своего брата Абубакара Нурмагомедова. Он уступил немцу Давиду Заваде на турнире в Москве. Хабиб наблюдал за этим поединком вживую.

— Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди, но мужчины отличаются тем, что проходят испытания достойно. Все от Всевышнего, в этой жизни есть вещи посерьезнее брат, — написал Хабиб.

Завада одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B4rXyt8o76E/

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