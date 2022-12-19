Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира в Катаре.

«Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории. Поздравляю Аргентину. Катар, большое спасибо!» — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу. В финале она по пенальти победила сборную Франции. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 3:3.