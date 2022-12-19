Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Р§Рњ 2022
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:31

Хабиб — о финале ЧМ-2022: «Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории»

Хабиб поделился мнением о финале ЧМ-2022
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира в Катаре.

«Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории. Поздравляю Аргентину. Катар, большое спасибо!» — написал Нурмагомедов в соцсетях.

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу. В финале она по пенальти победила сборную Франции. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 3:3.

Чемпионат мира по футболу 2022
Хабиб Нурмагомедов
ММА
0
Читайте также
Месси мог перейти в «Зенит»? Клуб хотел обменять его на Аршавина
Первые фото Месси с кубком мира после финала ЧМ-2022
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Футболист Мостовой объяснил фантастичность финального матча ЧМ-22
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Реакция бойцов ММА на победу Аргентины на чемпионате мира в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости