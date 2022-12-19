Хабиб — о финале ЧМ-2022: «Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории»
Хабиб поделился мнением о финале ЧМ-2022
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) поздравил сборную Аргентины с победой на чемпионате мира в Катаре.
«Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории. Поздравляю Аргентину. Катар, большое спасибо!» — написал Нурмагомедов в соцсетях.
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу. В финале она по пенальти победила сборную Франции. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 3:3.
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