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Сегодня, 09:08

Диас высмеял Конора: «Я заставил тебя постучать быстрее, чем это сделал Хабиб»

Нейт Диас ответил на предложение Макгрегора встретиться на чемпионате по пощечинам
Давид Хачатрян
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Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) ответил на предложение бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) встретиться на чемпионате по пощечинам.

«В этой дисциплине я тебя уже обыграл», — написал Диас в Twitter, прикрепив видеофрагмент боя с Макгрегором, на котором он бьет ирландцу пощечины".

«Даже если бы не были разрешены сабмишены, я потряс тебя в стойке быстрее, чем это сделал Флойд. И я заставил тебя постучать быстрее, чем это сделал кебаб [Хабиб Нурмагомедов]», — добавил Диас в Twitter.

Макгрегор и Диас дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.

Конор Макгрегор
Нейт Диас
Хабиб Нурмагомедов
ММА
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