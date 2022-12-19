Диас высмеял Конора: «Я заставил тебя постучать быстрее, чем это сделал Хабиб»

Нейт Диас ответил на предложение Макгрегора встретиться на чемпионате по пощечинам

Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) ответил на предложение бывшего двойного чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора (22-6) встретиться на чемпионате по пощечинам.

«В этой дисциплине я тебя уже обыграл», — написал Диас в Twitter, прикрепив видеофрагмент боя с Макгрегором, на котором он бьет ирландцу пощечины".

«Даже если бы не были разрешены сабмишены, я потряс тебя в стойке быстрее, чем это сделал Флойд. И я заставил тебя постучать быстрее, чем это сделал кебаб [Хабиб Нурмагомедов]», — добавил Диас в Twitter.

Макгрегор и Диас дрались дважды. В первом бою, который состоялся 5 марта 2016 года на UFC 196, Диас выиграл сабмишном во втором раунде. Во втором бою, 20 августа 2016 года на UFC 202, Диас проиграл Макгрегору решением большинства судей.