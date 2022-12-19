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Сегодня, 08:09

Реакция бойцов ММА на победу Аргентины на чемпионате мира в Катаре

Давид Хачатрян
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Бойцы UFC, а также боксеры Джейк Пол и Сауль Альварес поздравили в соцсетях сборную Аргентины с победой на чемпионате мира в Катаре.

Камару Усман: «Какая игра!»

Джей Пол: «Мурашки по коже. Невероятный чемпионат мира. Мбаппе и Месси устроили шоу. Месси — величайший в истории»

Франсис Нганну: «Поздравляю Францию с потрясающим выступлением на чемпионате мира. Они вернутся. Финал чемпионата мира — фантастика»

Майкл Кьеза: «Месси наконец-то выиграл. Нереально»

Гилберт Бернс: «Месси — величайший в истории»

Хорхе Масвидаль: «Величайший трижды пытался завоевать кубок, и он никогда не опускал руки. Мои поздравления Месси и Аргентине. Люблю своих латиноамериканских братьев»

Сауль Альварес: «Поздравляю Аргентину. Они это заслужили»

Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира по футболу. В финале она по пенальти победила сборную команду Франции.

Чемпионат мира по футболу 2022
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