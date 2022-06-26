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Сегодня, 04:45

Хабиб назвал ожидаемой победу Морозова над Пайвой: «Разбираюсь чуть-чуть в боях»

Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу Сергея Морозова на UFC Vegas 57
Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу казахстанского бойца Сергея Морозова над бразильцем Раулианом Пайвой на турнире UFC Vegas 57.

Хабиб, который приехал на турнир, чтобы секундировать своего двоюродного брата Умара Нурмагомедова, наблюдал за поединком Морозова по телевизору внутри арены.

«Да не, он выиграл», — предрек Нурмагомедов победу Морозова перед объявлением решения судей.

После того, как стало известно, что Морозов выиграл единогласным решением судей, Хабиб заявил в камеру: «Разбираюсь чуть-чуть в боях».

На счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках по правилам ММА. Спортсмен завершил карьеру 24 октября 2020 года. Сегодня, 26 июня его двоюродный брат Умар, выступающий в легчайшем весе, проведет бой в главном карде UFC Vegas 57 против Нэйта Манесса.

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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