Абдырахманов после победы над Акопяном: «Не пишите гадости Лендрушу!»

Абдырахманов после победы над Акопяном попросил своих фанатов не оскорблять его соперника

Российский кулачный боец киргизского происхождения Самат Абдырахманов прокомментировал победу над Лендрушем Акопяном, а также обратился к своим болельщикам.

«Я говорил, что хочу забрать каждый раунд, поэтому было не очень пропустить нокдаун в первом раунде. Сегодня — мой день, — сказал Абдырахманов журналистам. — А так, Лендруш — хороший. Хочу обратиться к моим болельщикам, которые пишут ему гадости: не надо этого делать. Будьте выше этого».

«Он (Лендруш) — хороший парень. Не надо ему писать плохие вещи. Мы сейчас можем вместе посидеть где-нибудь и покушать. Все будет нормально».

Абдырахманов нокаутировал Акопяна в 4-м раунде на турнире Hardcore, который состоялся 25 июня в Москве.