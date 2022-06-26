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Абдырахманов после победы над Акопяном: «Не пишите гадости Лендрушу!»

Абдырахманов после победы над Акопяном попросил своих фанатов не оскорблять его соперника
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Российский кулачный боец киргизского происхождения Самат Абдырахманов прокомментировал победу над Лендрушем Акопяном, а также обратился к своим болельщикам.

«Я говорил, что хочу забрать каждый раунд, поэтому было не очень пропустить нокдаун в первом раунде. Сегодня — мой день, — сказал Абдырахманов журналистам. — А так, Лендруш — хороший. Хочу обратиться к моим болельщикам, которые пишут ему гадости: не надо этого делать. Будьте выше этого».

«Он (Лендруш) — хороший парень. Не надо ему писать плохие вещи. Мы сейчас можем вместе посидеть где-нибудь и покушать. Все будет нормально».

Абдырахманов нокаутировал Акопяна в 4-м раунде на турнире Hardcore, который состоялся 25 июня в Москве.

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