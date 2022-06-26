Сергей Морозов победил бразильца Пайву единогласным решением судей на UFC Vegas 57

Казахстанский боец Сергей Морозов победил бразильца Раулиана Пайву в поединке в легчайшем весе на турнире UFC Vegas 57.

Морозов выиграл в трехраундовом поединке единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

На счету 33-летнего Морозова 18 побед и 5 поражений в ММА. У 26-летнего Пайвы 21 победа и 5 поражений.

Главным событием турнира UFC Vegas 57 станет поединок Армана Царукяна с Матеушем Гамротом в легком весе.