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Сегодня, 03:58

Сергей Морозов победил бразильца Пайву единогласным решением судей на UFC Vegas 57

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сергей Морозов (справа).
Фото UFC

Казахстанский боец Сергей Морозов победил бразильца Раулиана Пайву в поединке в легчайшем весе на турнире UFC Vegas 57.

Морозов выиграл в трехраундовом поединке единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

На счету 33-летнего Морозова 18 побед и 5 поражений в ММА. У 26-летнего Пайвы 21 победа и 5 поражений.

Главным событием турнира UFC Vegas 57 станет поединок Армана Царукяна с Матеушем Гамротом в легком весе.

UFC
ММА
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