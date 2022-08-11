Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 00:11

Хабиб рассказал, когда Федор Емельяненко проведет следующий бой

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Федор Емельяненко.
Фото Bellator MMA

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал журналистам после турнира Eagle FC 48, что Федор Емельяненко проведет следующий бой на шоу Bellator в Японии в конце этого года.

— Вы единственный человек, кто может инициировать переговоры с Федором Емельяненко по бою в Eagle FC. Что с ними сейчас?

— Я разговаривал с Джо Кокером (президент Bellator. — Прим. «СЭ») по этому поводу. Мне кажется, что Федор будет драться в Bellator в конце года. Это Япония, по-моему, если не ошибаюсь. По поводу его выступления в Eagle FC — пока полностью не договорились.

— Вы говорили с Федором?

— Нет. У нас просто нет конкретного предложения. Как оно будет, мы свяжемся с ним.

Хабиб Нурмагомедов. «В поп-ММА преследуют грязь». Хабиб: первое интервью российским СМИ в 2022-м

— Как бы вы оценили форму Федора и его шансы на пояс?

— В крайнем бою (23 октября прошлого года в Москве 45-летний Емельяненко нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона. — Прим. «СЭ») он был в очень хорошей форме, был очень быстрым. Думаю, что [Райан] Бейдер (действующий чемпион Bellator в тяжелом весе, победил Федора в январе 2019 года нокаутом. — Прим. «СЭ») не такой опасный соперник для него. Хотя, он его уже останавливал... Я бы посмотрел этот реванш с удовольствием.

Федор Емельяненко
Хабиб Нурмагомедов
ММА
0
Читайте также
Стоит ли паниковать из-за повышенного холестерина? Мнение эксперта
Дзюба выбрал престиж и финансы, «Ювентус» ждет Депая, Рабьо торгуется с «МЮ». Главные трансферы и слухи Европы 10 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хабиб: «С Сашей Емельяненко у нас неплохие отношения. Желаю ему здоровья»

Хабиб: «Шансы Махачева — 70 на 30. Но Оливейра очень неудобный»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости