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Сегодня, 01:13

Хабиб Нурмагомедов обратился к Умару перед его боем с Барселосом: «Время сиять, брат»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Умар Нурмагомедов.
Фото Global Look Press

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к своему двоюродному брату Умару Нурмагомедову, которому предстоит провести бой против бразильца Раони Барселоса на турнире UFC Fight Night 217.

«Алмазы делаются под высоким давлением. Время сиять, брат», — написал у себя в соцсетях Хабиб.

Умар Нурмагомедов (15-0) проведет бой против Раони Барселоса (17-3) сегодня, 15 января в Лас-Вегасе (США). Ориентировочное время начала поединка — 3.00 (мск).

Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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