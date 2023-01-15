Хабиб Нурмагомедов обратился к Умару перед его боем с Барселосом: «Время сиять, брат»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к своему двоюродному брату Умару Нурмагомедову, которому предстоит провести бой против бразильца Раони Барселоса на турнире UFC Fight Night 217.

«Алмазы делаются под высоким давлением. Время сиять, брат», — написал у себя в соцсетях Хабиб.

Умар Нурмагомедов (15-0) проведет бой против Раони Барселоса (17-3) сегодня, 15 января в Лас-Вегасе (США). Ориентировочное время начала поединка — 3.00 (мск).