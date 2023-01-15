Джон Джонс проведет бой с Сирилом Ганом 5 марта

UFC анонсировал поединок между бывшим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсом и Сирилом Ганом.

Бой состоится 5 марта на турнире UFC 285, который пройдет в Лас-Вегасе (США).

На счету 35-летнего Джонса 26 побед и 1 поражение в карьере, американец провел последний поединок 8 февраля 2020 года — тогда он победил своего соотечественника Доминика Рейеса единогласным решением судей.

У 32-летнего Гана 11 побед и 1 поражение. Он провел последний бой 3 сентября 2022 года — тогда француз победил австралийца Тая Туивасу нокаутом в третьем раунде.