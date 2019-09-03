Хабиб Нурмагомедов обратился к болельщикам перед боем с Порье

Российский боец ММА и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов перед боем с американцем Дастином Порье обратился к болельщикам. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) в рамках турнира UFC 242.

— Большое спасибо вам всем, — цитирует официальный сайт Первого канала Хабиба. — Безусловно, это один из моих крайних поединков. Я бы не сказал, что это крайний поединок, но мне в сентябре будет 31 год, и я уже вижу, что не за горами тот момент, когда придется оставить это все. Так что я просто хочу вас поблагодарить. Большое спасибо всем! 7 сентября я постараюсь сделать все, чтобы пояс UFC остался в России.

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