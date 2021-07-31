Хабиб Нурмагомедов назвал Тайсона Фьюри лучшим боксером в мире

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов считает действующего обладателя титула WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри лучшим боксером в мире.

«Прямо сейчас? Я искренне верю, что Тайсон Фьюри — лучший боксер в мире. Он непобежденный тяжеловес, и он победил всех. Канело, Усик, Кроуфорд — все эти парни очень близки к нему. Просто мое мнение, что Тайсон Фьюри самый топовый боксер прямо сейчас», — заявил ESNEWS.

Нурмагомедов завершил карьеру в ММА в октябре прошлого года после победы над Джастином Гэтжи.

9 октября Фьюри проведет защиту пояса против американца Деонтея Уайлдера, которого он в феврале 2020 года победил нокаутом.