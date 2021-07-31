Царукян и Хукер договорились о бое на UFC 266

Легковес UFC из Новой Зеландии Дэн Хукер готов встретиться с Арманом Царукяном. Недавно бойцы устроили словесную перепалку в Twitter.

Дэн Хукер: «Турнир UFC 266. Готов драться с любым».

Арман Царукян: «За исключением меня».

Дэн Хукер: «Я же шутил. Конечно же, ты тоже можешь. У тебя плохое чувство юмора, как и твои весогонки, которые ты проваливаешь».

Арман Царукян: «Ты только что пришел в себя, пропустив хук от Чендлера? В твоем рекорде 10 поражений, и тебя даже задушил парень, которого я нокаутировал. Бедный Хукер».

I already avenged my loss in the 2nd pro fight. What about you? https://t.co/ROlSW8Y6up pic.twitter.com/2P57kQu6KN — Arman Tsarukyan UFC (@ArmanUfc) July 30, 2021

Дэн Хукер: «Ты получил, чего желал. Оставь Twitter, пришли мне контракт, и мы встретимся на UFC 266»

You've got your wish ?



Get of twitter, get me a contract and we can get it. #ufc266 — Dan Hangman Hooker (@danthehangman) July 31, 2021

Хукер идет на серии из двух поражений. Сперва новозеландец уступил Дастину Порье судейским решением по итогам пяти раундов, а затем проиграл нокаутом в бою с Майклом Чендлером. В целом на счету 31-летнего Хукера 20 побед и 10 поражений.

24-летний Царукян идет на серии из трех побед. В последнем бою он выиграл у американца Мэтта Фреволы единогласным решением судей. ?В активе Армана 16 побед и 2 поражения.

Турнир UFC 266, на котором Хукер хочет сразиться с Царукяном, состоится 26 сентября в Лас-Вегасе.