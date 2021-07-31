Царукян и Хукер договорились о бое на UFC 266
Легковес UFC из Новой Зеландии Дэн Хукер готов встретиться с Арманом Царукяном. Недавно бойцы устроили словесную перепалку в Twitter.
Дэн Хукер: «Турнир UFC 266. Готов драться с любым».
Арман Царукян: «За исключением меня».
Дэн Хукер: «Я же шутил. Конечно же, ты тоже можешь. У тебя плохое чувство юмора, как и твои весогонки, которые ты проваливаешь».
Арман Царукян: «Ты только что пришел в себя, пропустив хук от Чендлера? В твоем рекорде 10 поражений, и тебя даже задушил парень, которого я нокаутировал. Бедный Хукер».
Дэн Хукер: «Ты получил, чего желал. Оставь Twitter, пришли мне контракт, и мы встретимся на UFC 266»
Хукер идет на серии из двух поражений. Сперва новозеландец уступил Дастину Порье судейским решением по итогам пяти раундов, а затем проиграл нокаутом в бою с Майклом Чендлером. В целом на счету 31-летнего Хукера 20 побед и 10 поражений.
24-летний Царукян идет на серии из трех побед. В последнем бою он выиграл у американца Мэтта Фреволы единогласным решением судей. ?В активе Армана 16 побед и 2 поражения.
Турнир UFC 266, на котором Хукер хочет сразиться с Царукяном, состоится 26 сентября в Лас-Вегасе.
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