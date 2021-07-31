Дастин Порье: «Самая жесткая весогонка у меня была к Суонсону. Согнал 17 кг»

Боец легкого веса UFC Дастин Порье рассказал о самой сложной весогонке в карьере.

« В легком я стал гораздо лучше держать удар, — говорит Порье на подкасте Punchin' In. — Да, если удар сильный, мой мозг может потрясти, но ноги и тело больше не отказывают, как в полулегком. Хотя и в легком сгонки даются мне непросто. Между боями я в среднем вешу где-то 82-83 кг.

Самая жесткая сгонка у меня была для боя с Кабом [Суонсоном] в полулегком весе. Звонит UFC: «Есть бой на коротком. Со-главное событие. Сколько весишь?». Говорю: «77 кг». А на деле я весил где-то 83,91 кг. За три дня до боя у меня все еще был перевес в 13 кг. Но мы сделали вес за счет загрузки водой. Я пил тонны воды, и потом перестал, вес начал быстро уходить. В итоге, со 176 фунтов я спустился в 146 за три дня. Раньше мы очень сильно использовали сгонку водой. Я пил и по 11 литров воды в день. Сейчас — не больше 5,5 литров » .