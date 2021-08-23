Хабиб Нурмагомедов: «Еще не встречал журналиста, который раскрыл бы меня. У всех одни и те же вопросы»

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов на медиадне EFC раскритиковал ММА-журналистов за одинаковые вопросы.

— Известный украинский журналист Дмитрий Гордон не раз признавался, что является вашим поклонником. Интересно было бы вам с ним пообщаться?

— Если он хочет обсудить со мной политику, это невозможно. Я устал обсуждать политику, я не политик. А вообще... Я еще не встречал журналиста, который бы мог меня раскрыть. Все задают вопросы, как к тому в ноги пройти, как того ударить. Ну я считаю, что это не самая моя сильная сторона — драться. Я еще не встречал журналиста... Вы, конечно, меня извините, вы все журналисты, все великие, но у вас у всех вопросы одни и те же.

— А о чем вам было бы интересно поговорить с журналистами?

— Ну вот, например, в 1994 году почему Ромарио не выиграл «Золотой мяч«, а выиграл европеец? Вы же не знаете. Ромарио выиграл чемпионат мира, но ему не дали «Золотой мяч«. Вы же не знаете почему. Или в 1986-м выиграл «Золотой мяч» Беланов, хотя там был Марадона. Примерно такие вопросы. Есть же и другие моменты, которые можно было бы раскрыть.