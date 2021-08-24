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Кевин Ли: «Вернусь в легкий вес только ради боя с Оливейрой. Махачев мне ничего не даст»

01:16
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Боец полусреднего веса UFC Кевин Ли поделился мнением о возвращении в легкую категорию, где он когда-то дрался за временный пояс.

«Я вернусь в 155 фунтов только ради боя с Оливейрой, — говорит Ли на шоу The MMA Hour. — Считаю, что заслуживаю этого боя. В определенном смысле я сделал его чемпионом, потому что после меня он вышел на другой уровень. Пусть он снимет еще парочку скальпов, и тогда мы посмотрим.

Бой с Исламом? Мне это ничего не дает. Что он может выложить на стол? И я стараюсь смотреть вперед, а не назад. Мне интересен Даниэль Родригес, Колби, Камару Усман. Считаю, что у Усмана пока не было серьезных вызовов, я могу дать ему бой».

28 августа Ли подерется с Даниэлем Родригесом на UFC Vegas 35.

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Никита Горшенин все материалы автора

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