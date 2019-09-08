Россиянин Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье в главном поединке турнира UFC 242 в Абу-Даби в субботу, 7 сентября. Бой был остановлен в третьем раунде после того, как Хабиб провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться.

Нурмагомедов вернулся в октагон после 9-месячной дисквалификации, которую отбывал за прыжок в зал и беспорядки после победного боя UFC 229 с Конором Макгрегором в Лас-Вегасе в начале октября 2018 года. Порье был временным чемпионом в легком весе, этот титул он завоевал во время отстранения Хабиба.

Полная видеозапись боя Хабиб — Порье доступна на сайте Первого канала.

Бой Хабиб — Порье на UFC 242: большая онлайн-трансляция