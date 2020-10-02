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Хабиб Нурмагомедов: «Дана Уайт готовит для меня нечто колоссальное»

07:25
Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт.
Хабиб Нурмагомедов и Дана Уайт.
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время онлайн-пресс-конференции сообщил, что у президента лиги Даны Уайта есть для него особенное предложение.

— Дана сказал, что он подготовил для меня нечто особенное, — сказал Нурмагомедов. — Но я ему ответил на это: «Прибереги это, пожалуйста. Обсудим это после боя». Он сказал, что после этого боя будет что-то колоссальное... Посмотрим.

24 октября Хабиб (28-0) проведет бой с американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 в Абу-Даби. (Илья Андреев)

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