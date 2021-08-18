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Хабиб назвал величайшего бойца легкого веса

13:18
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считает экс-чемпиона легкого и полусреднего веса промоушена Би Джей Пенна одним из величайших бойцов легкого дивизиона.

«Я считаю Би Джей Пенна олицетворением легкого веса. Хоть у него и много поражений, но в свое время он выиграл всех в легком весе, защитил пояс, поднялся в полусредний и завоевал пояс там. А проиграл он одному из лучших за всю историю — Жоржу Сен-Пьеру», — ответил Хабиб журналистам на пресс-конференции в Москве.

Пенн был уволен из UFC в сентябре 2019 года на серии из семи поражений подряд. Всего на счету 42-летнего бойца 16 побед и 14 поражений.

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Никита Карин все материалы автора

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