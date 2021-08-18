Боец UFС Тухугов: «Закрыл себя внутри зала. Отдых оставил позади»

Российский полулегковес чеченского происхождения Зубайра Тухугов заявил, что начал активную подготовку к своему следующему бою, оставив весь отдых позади.

«Последние три года я отдых совмещал с тренировками, но я понял, что это не к лучшему, — сказал Тухугов на пресс-конференции Gorilla в Москве. — Отдых оставил позади. Решил тренироваться. Решил закрыть себя внутри зала пока не будет результата. У меня еще 3-4 года».

Следующий поединок Тухугова пройдет на турнире UFC 267, который состоится 30 октября в Абу-Даби. Соперником станет бразилец Рикардо Рамос.

На счету Тухугова 19 побед, 5 поражений и 1 ничья.