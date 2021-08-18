Хабиб высказался о предстоящем бое Федора Емельяненко с Джонсоном

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок Федора Емельяненко против американца Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в Москве.

«Давайте честно, Федору уже идет 45-й год — это не бойцовский возраст. Конечно, деньги можно заработать, да. А насчет соперника — не думаю, что Федор его выбирал, скорее Bellator предложил Джонсона, а тот согласился. Я считаю, что Тимоти — довольно опасный соперник для Федора. Не вижу, чтобы американец вообще представлял какую-то значимость в тяжелом весе, однако для Федора он серьезный соперник», — ответил Хабиб журналистам на пресс-конференции в Москве.

Турнир Bellator состоится в Москве 23 октября. В главном событии вечера Федор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном.