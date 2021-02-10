Хабиб Нурмагомедов: «Не поднимусь в 77 кг для боя с Сен-Пьером. Это не моя весовая»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов не будет подниматься в полусредний вес ради боя с Джорджем Сен-Пьером. Боец завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над Джастином Гэтжи.?

«В 77 кг я точно драться не буду. Это вообще не моя природная весовая категория. Когда я в хорошей форме, у меня 82 кг. Сгонять на 77 и в бою весить 80-81 против лучшего бойца в истории этого веса? Это, знаете, что напоминает... как в детстве дерешься с каратистом, взял его за ноги, повалил, а он говорит: «Как мужчина в стойке дерись!». Ну мы же в стойке начали, да? Понимаешь, о чем говорю? Я чемпион в легком весе и мне было бы интересно в легком что-то», — сказал Нурмагомедов на медиа-дне лиги EFC в Москве.