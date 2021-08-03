Хабиб: «Знаю, кто будет соперником Федора Емельяненко»

Хабиб Нурмагомедов заявил, что знает имя следующего соперника Федора Емельяненко, вдобавок пожелав Последнему Императору легкой победы нокаутом.

«Думаю, что неправильно будет называть соперника [Федора]. Просто я знаю, кто у него соперник, — сказал Хабиб в интервью представителям СМИ после турнира EFC 38. — Но я бы хотел, чтобы это был самый легкий соперник у него. Хочу, чтобы он вышел и вырубил [соперника] дома, потому что возраст у него немаленький».

Следующий поединок с участием Федора Емельяненко возглавит турнир Bellator в России, который состоится 23 октября в Москве.