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Хабиб: «Знаю, кто будет соперником Федора Емельяненко»

22:21
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Хабиб Нурмагомедов заявил, что знает имя следующего соперника Федора Емельяненко, вдобавок пожелав Последнему Императору легкой победы нокаутом.

«Думаю, что неправильно будет называть соперника [Федора]. Просто я знаю, кто у него соперник, — сказал Хабиб в интервью представителям СМИ после турнира EFC 38. — Но я бы хотел, чтобы это был самый легкий соперник у него. Хочу, чтобы он вышел и вырубил [соперника] дома, потому что возраст у него немаленький».

 

Следующий поединок с участием Федора Емельяненко возглавит турнир Bellator в России, который состоится 23 октября в Москве. 

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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